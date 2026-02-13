टहला क्षेत्र के अनेक गांवों में आंवले के बगीचे से किसानों को हो रहा मोटा मुनाफा

महन्त जयराम दास स्वामी ने बताया कि उनके किए प्रयासों से प्रेरित होकर क्षेत्र के अन्य किसानों ने भी आंवले के पौधे अपने खेतों में लगाए हैं। धौंली खान गांव में पप्पू शर्मा ने 10 बीघा भूमि में 1000 पेड़ हैं। पप्पू बलाई के 3 बीघा भूमि में 250 पेड़ हैं।इसी तरह जयसिंहपुरा में नारायण सहाय मीना ने 8 बीघा भूमि में 600 पौधे लगाए थे जो पेड़ बन चुके हैं। किशन मीना की 10 बीघा भूमि में 800 पेड़ आंवले के हैं। जयराम मीना के 4 बीघा भूमि में 400 पेड़ हैं। मल्लाना में अभिमन्यु मीना ने 5 बीघा बगीचे में 400 पौधे लगाए हैं। इसके अलावा पाराशर में 4 बीघा बगीचे में 300 और पालपुर में जगदीश मीना ने 3 बीघा बगीचे में 300 पौधे लगाए थे जो पेड़ बन गए। इन सभी किसानों ने आंवले के बगीचों से अच्छा मुनाफा कमाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। क्षेत्र के कई अन्य स्थानों पर भी आंवले के पौधों का रोपण कर बगीचे लगाए जा रहे हैं।आंवले से उत्पादों का निर्माण और सप्लाई