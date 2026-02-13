मिनी स्टेडियम की घोषणा कागजों में गुम, धरातल पर निर्माण के नाम पर कुछ नहीं हुआ

पिनान. गांवों मेें अब शहरों के जैसी सुविधाएं, रोजगार और उच्च शिक्षा हर नागरिक की आवश्यकता बन चुकी है। यदि ये सुविधाएं गांवों और कस्बों में उपलब्ध हों, तो ग्रामीणों को शहरों का रुख क्यों करना पड़ेगा? पिनान कस्बे में भी यही सवाल उठ रहे हैं। यहां के लोग मानते हैं कि अगर यहां भी शहर जैसी सुविधाएं मिलें, तो ग्रामीणों को शहरों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। पूर्व में राजकीय खेल मैदान में आयोजित एक सभा के दौरान तत्कालीन युवा मामले व खेल राज्यमंत्री भंवर जितेन्द्र सिंह ने मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक धरातल पर स्टेडियम निर्माण के नाम पर कुछ नहीं हुआ।लोगों का आरोप है कि वर्तमान में पिनान और आसपास के गांवों का विकास स्थानीय जनप्रतिनिधियों व सरकार की प्राथमिकता से बाहर है। सरकारी योजनाओं और प्रशासन की उपेक्षा के कारण पिनान क्षेत्र विकास के अभाव में पिछड़ रहा है। यहां के खेल प्रेमियों सहित लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन जीने को मजबूर हैं। सरकारी तंत्र का ध्यान मुख्य रूप से नगर निकायों और शहरी क्षेत्रों के विकास पर ही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों की अनदेखी हो रही है।