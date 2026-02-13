10वीं बोर्ड की परीक्षा: प्रथम दिन अंग्रेजी का पेपर हुआ अच्छा, विद्यार्थियों के चेहरे पर छाई खुशी

गोविंदगढ़. 10वीं बोर्ड परीक्षा का पहला पेपर गुरुवार को क्षेत्र के परीक्षा केन्द्रों पर शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। राउमावि गोविंदगढ़ परीक्षा केंद्र पर विद्यार्थी निर्धारित समय पर पहुंचे। परीक्षा समाप्त होते ही छात्र-छात्राएं केंद्र से बाहर निकले तो चेहरे पर प्रसन्नता का भाव नजर आया। कई छात्र-छात्राएं प्रश्नों पर चर्चा करते रहे। अधिकांश ने प्रश्न-पत्र को संतुलित और पढ़ाए गए पाठ्यक्रम आधारित बताया। कुछ ने समय प्रबंधन को चुनौतीपूर्ण बताया। परीक्षा केंद्र के बाहर अभिभावकों की भी भीड़ रही। वे बच्चों का इंतजार करते नजर आए। केंद्र पर शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से परीक्षा संपन्न हुई। अब वे आगामी विषयों की तैयारी में जुट गए।