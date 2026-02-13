एसटी-28 की मौत कैसे हुई…? सरकार ने शुरू कराई जांच

इनका कहना है कि घुटने पर चोट लगने से बाघिन की मौत नहीं हो सकती। साथ ही मां-बेटी की फाइट भी टेरेटरी बनाने के बाद नहीं हो सकती। बाघिन एसटी-28 का शव 2 फरवरी को मिला था। सरिस्का प्रशासन ने इस बाघिन की मौत उसी दिन होना बताया है, साथ ही अंतिम संस्कार भी आनन-फानन में किया गया। इस मुद्दे को राजस्थान पत्रिका ने उठाया। अब यह मामला चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जयपुर केसीए अरुण प्रसाद के पास पहुंच गया है।