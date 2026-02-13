वकीलों की तीसरे दिन भी हड़ताल जारी, सिविल न्यायालय खोलने की कर रहे मांग 

नारायणपुर उपखंड मुख्यालय पर सिविल न्यायालय खोलने की मांग को लेकर वकीलों का तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन और पेन डाउन हड़ताल जारी रही। तीसरे दिन अधिवक्ताओं ने बैठक करने के बाद बाहों में काली पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन किया।यह प्रदर्शन समीक गंगावत विरेन्द्र कुमार शर्मा की मौजूदगी में किया जा रहा है। वकीलों ने चेतावनी दी है कि जब तक राजस्थान सरकार नारायणपुर उपखंड में सिविल न्यायालय और न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की घोषणा नहीं करती, तब तक सभी न्यायालयों में पेन डाउन हड़ताल जारी रहेगी।