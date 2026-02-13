अलवर: मनुमार्ग गुरुद्वारे में गुरुमुख सम्मेलन,  पूर्वजों का लिया आशीर्वाद



इसके साथ ही 15 से 17 फरवरी तक आयोजित होने वाले तीन दिवसीय गुरुमुख सम्मेलन के मुख्य कार्यक्रमों की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। गुरुद्वारे के पीछे लंगर स्थल पर बांस और बल्लियां लगाकर विशाल पंडाल तैयार किया जा रहा है। आनंद कारज में शामिल होने वाले युवक-युवतियों के लिए स्वागत कक्ष में विशेष हेल्प डेस्क बनाई गई है, जहां पंजीकरण व मार्गदर्शन की व्यवस्था रहेगी। लंगर व्यवस्था के लिए दानदाता व भामाशाह सूखी सामग्री और आर्थिक सहयोग के माध्यम से सक्रिय सहयोग दे रहे हैं। आयोजन को लेकर संगत में खासा उत्साह देखा जा रहा है।