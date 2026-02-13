Alwar News: बहाने से घर बुलाकर 20 वर्षीय युवती से दुष्कर्म, अश्लील फोटो वीडियो भी बनाए

अलवर शहर के एक थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार उसकी दो बेटियां एक गोदाम में मजदूरी का कार्य करती हैं। 10 फरवरी की रात करीब 8 बजे छोटी बेटी को उसी गोदाम में काम करने वाला युवक किसी बहाने से अपने घर बुलाकर ले गया।