Alwar News: बहाने से घर बुलाकर 20 वर्षीय युवती से दुष्कर्म, अश्लील फोटो वीडियो भी बनाए

(पत्रिका सांकेतिक फोटो)
अलवर शहर के एक थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार उसकी दो बेटियां एक गोदाम में मजदूरी का कार्य करती हैं। 10 फरवरी की रात करीब 8 बजे छोटी बेटी को उसी गोदाम में काम करने वाला युवक किसी बहाने से अपने घर बुलाकर ले गया।
रिपोर्ट में आरोप है कि युवक ने घर पहुंचने के बाद युवती के साथ जबरन दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, आरोपी ने घटना के बारे में किसी को बताने पर उसके अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दी। डर के कारण युवती ने शुरुआत में किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में परिजनों को घटना की जानकारी दी गई।
पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है तथा मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग