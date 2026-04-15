एक्सप्रेस-वे पर हादसे ने छीना मासूम का संसार… परिवार में बची सिर्फ 2 साल की बच्ची 

हादसे के बाद मृतक बस चालक मोनू यादव की दो साल की बेटी रिद्धी को राजगढ़ थाना प्रभारी राजेश मीणा अपनी गोद में लेकर दुलारते रहे। इसके बाद भी बच्ची का रोना बंद नहीं हुआ तो उन्होंने उसे अपने मोबाइल पर कार्टून फिल्म दिखाई। इसके अलावा बच्ची को बहलाने के लिए खिलौने दिए। उसे चिप्स खिलाए। कोल्ड ड्रिंक व पानी पिलाया। दोपहर बाद बच्ची को उसके मामा राजगढ़ से आगरा ले गए। परिजनों के मुताबिक बच्ची के पीछे घर में कोई नहीं है। वृद्ध बाबा है। परिजनों के आने से पहले ही मामा बच्ची को आगरा ले गए।