Rajasthan: 85 लाख लाभार्थियों के खातों में पहुंचे 1363 करोड़ रुपए, पालनहार योजना का भी मिला लाभ

मुख्यमंत्री ने राज्य स्तर से एक बटन दबाकर पूरे प्रदेश में करीब 80 लाख पेंशनभोगियों और 5.54 लाख पालनहार लाभार्थियों के खातों में कुल 1363 करोड़ रुपए की सहायता राशि ट्रांसफर की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता गरीब, वंचित और जरूरतमंद वर्ग का कल्याण है। सरकार का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, ताकि उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।