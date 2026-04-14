राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में 200 अंबेडकर ई-लाइब्रेरी बनेंगी, वंचित युवाओं को प्रतियोगी तैयारी में मिलेगा बड़ा सहारा

जयपुर। डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर भवानी निकेतन में आयोजित 135वीं जयंती के राज्यस्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ी घोषणा की। कार्यक्रम में उन्होंने राज्य के नगरीय क्षेत्रों में 200 अंबेडकर ई-लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की। इन लाइब्रेरी के माध्यम से विशेष रूप से अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों और युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।