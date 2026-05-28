Weather Update: नौतपा की भीषण गर्मी के बीच गिरे ओले



अलवर जिले के तापमान की बात करें तो गुरुवार को सुबह से ही तेज धूप के कारण अधिकतम तापमान करीब 44 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रिकॉर्ड किया गया। हालांकि, दोपहर बाद बादलों की आवाजाही शुरू हुई, वैसे ही पारे में 2 डिग्री की गिरावट देखने को मिली। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, यह राहत सिर्फ आज तक ही सीमित नहीं रहने वाली है। मौसम विभाग ने पहले ही गुरुवार से तेज गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई थी, जो बिल्कुल सही साबित हुई।



मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले अगले दिनों में अलवर, खैरथल-तिजारा और आस-पास के जिलों में मौसम का मिजाज बदला रहेगा। इस दौरान जिले में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूलभरी आंधी और हवाएं भी चल सकती हैं। ऐसे में नौतपा के बाकी बचे दिनों में लोगों को फिलहाल झुलसाने वाली लू (हीटवेव) से बड़ी राहत मिलती रहेगी और तापमान नियंत्रण में रहेगा।