Eid ul Adha 2026: देश-दुनिया में अमन-चैन की दुआ, ईदगाहों पर अदा की गई बकरीद की मुख्य नमाज

ईदुल अजहा (बकरीद) के पर्व को लेकर शहर के बाजारों में बुधवार को दिनभर चहल-पहल और उत्साह का माहौल रहा। त्योहार से एक दिन पहले लोगों ने जमकर खरीदारी की, जिससे प्रमुख बाजारों में देर रात तक रौनक बनी रही। नए कपड़ों की दुकानों पर सबसे अधिक भीड़ देखने को मिली, जहां युवाओं और बच्चों ने कुर्ता-पायजामा, पठानी सूट तथा डिजाइनर टोपियों की खरीदारी की। बढ़ती ग्राहकी से कपड़ा व्यापारियों में भी खासा उत्साह नजर आया।



इसके अलावा सेवइयों, मेवों, इत्र और अन्य खाद्य सामग्री की दुकानों पर भी ग्राहकों की लंबी कतारें लगी रहीं। परिवारों ने त्योहार की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक सामान खरीदा। बाजारों में बढ़ी भीड़ के चलते व्यापारियों की बिक्री में भी वृद्धि दर्ज की गई। त्योहार को लेकर लोगों में उत्साह और उल्लास साफ दिखाई दिया तथा पूरे शहर में उत्सव जैसा माहौल बना रहा।