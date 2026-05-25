Nautapa 2026: आज से शुरू हुआ नौतपा, भीषण गर्मी के बीच आंधी-बारिश का अलर्ट

Nautapa 2026: आज सूर्य के दोपहर 3:38 बजे रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश के साथ ही, साल के सबसे गर्म नौ दिनों यानी नौतपा की शुरुआत है। ज्योतिषविदों के मुताबिक, इन नौ दिनों में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी काफी कम हो जाती है, जिससे भीषण गर्मी पड़ती है। हालांकि, इस बार नौतपा के शुरुआती छह दिनों के भीतर बुध और सूर्य की युति होने जा रही है, जिसके चलते तेज आंधी और बारिश के अनोखे योग भी बन रहे हैं।



अलवर के ज्योतिषाचार्य तपेश अवस्थी ने बताया कि नौतपा संस्कृत के 'नव' और 'तप' शब्द से मिलकर बना है, जिसका सीधा अर्थ होता है नौ दिनों की भारी तपिश। इस बार नौतपा अधिक मास में लग रहा है, इसलिए इस दौरान दान-पुण्य करने का महत्व बहुत अधिक रहेगा। खास बात यह है कि इस बार रोहिणी का निवास समुद्र में होने से आगामी समय में अच्छी वर्षा के मजबूत संकेत मिल रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नौतपा के सभी दिनों में पड़ने वाली भीषण गर्मी को हमेशा से ही अच्छे मानसून का संकेत माना जाता रहा है।