अलवर के लक्ष्मणगढ़ में श्वानों का आतंक, डॉग-बाइट के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी

अलवर. जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्रों में श्वानों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। गलियों से लेकर मुख्य मार्गों तक झुंड में घूम रहे श्वान राहगीरों के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। स्थिति यह है कि बच्चों और बुजुर्गों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। आलम यह है कि क्षेत्र के मौजपुर और मूंडियाखेड़ा गांव में 23 व 24 मई को एक श्वान ने करीब 45 लोगों को काट कर जख्मी कर दिया। इससे पहले 21 मई को हरसाना में भी एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे। लगातार घटनाओं से ग्रामीणों में भय का माहौल है।