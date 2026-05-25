सरकारी स्कूलों की होगी सेफ्टी ऑडिट, असुरक्षित मिले तो लगेगा ताला

हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद अब जिले के हर सरकारी स्कूल भवन की तकनीकी सेफ्टी ऑडिट कराई जा रही है। इस बार केवल खानापूर्ति नहीं होगी, बल्कि सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के इंजीनियर मौके पर पहुंचकर भवनों की मजबूती जांचेंगे। जो भवन बच्चों के लिए खतरा साबित होंगे, उन पर तत्काल ताला लगाकर स्कूलों को शिफ्ट किया जाएगा। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों (सीबीईओ) को टीम गठित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ग्रीष्मावकाश के दौरान ही पूरा सर्वे कराया जाएगा। इसके चलते संस्था प्रधान और पीईईओ को अवकाश के बावजूद स्कूलों में उपस्थित रहकर रिपोर्ट तैयार करनी होगी।

जांच के बाद घोषित होंगे असुरक्षित

पीडब्ल्यूडी के कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता भवनों की तकनीकी स्थिति का आकलन करेंगे। जांच में यह तय होगा कि कौन से भवन सुरक्षित हैं, किनकी मरम्मत जरूरी है और कौन पूरी तरह जर्जर होकर बच्चों के लिए खतरा बन चुके हैं। असुरक्षित घोषित भवनों को तुरंत खाली कराया जाएगा। वहां अध्ययनरत विद्यार्थियों को नजदीकी सुरक्षित स्कूलों या सामुदायिक भवनों में शिफ्ट किया जाएगा ताकि पढ़ाई प्रभावित न हो।