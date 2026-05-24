अलवर में साइबर ठगों पर करवाई, कमीशन पर बैंक अकाउंट देने वाले 9 आरोपी दबोचे

ये आरोपी बेहद शातिर तरीके से साइबर अपराध के इस खेल को अंजाम दे रहे थे। आरोपी खुद के या दूसरों के नाम पर फर्जी बैंक खाते (म्यूल अकाउंट) खुलवाते थे। साइबर ठगी की रकम को असली मास्टरमाइंड सीधे इन खातों में मंगाते थे। ये आरोपी बैंक से कैश निकालकर या ट्रांसफर करके अपना कमीशन काटते और बाकी पैसा मुख्य ठगों को दे देते थे, ताकि असली अपराधी की पहचान छिपी रहे।



इसके अलावा टेलीग्राम और अन्य ऐप्स के जरिए लोगों को घर बैठे मोटी कमाई और ऑनलाइन टास्क पूरा करने का लालच देकर निवेश कराया जाता था और फिर उनके साथ लाखों का फ्रॉड होता था। ये ठग जस्ट डायल (Justdial) ऐप के जरिए होटलों के नंबर निकालते थे। फिर होटल मालिक या मैनेजर को कमरा बुक करने के बहाने फर्जी पेमेंट का स्क्रीनशॉट या मैसेज भेजते थे। इसके बाद कहते थे कि 'गलती से ज्यादा पैसे ट्रांसफर हो गए हैं, कृपया वापस कर दें' और क्यूआर (QR) कोड भेजकर सामने वाले का खाता साफ कर देते थे।