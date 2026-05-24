Nautapa 2026: कल से तपेगी धरती, शुरू हो रहा है ‘नौतपा’, लेकिन आखिरी दिनों में आंधी-बारिश का है अनोखा संयोग

ज्योतिषाचार्य पं.दामोदर प्रसाद शर्मा के मुताबिक इस बार रोहिणी का निवास समुद्र में होने से समय पर अच्छी वर्षा के संकेत हैं। मानसून में मेघ मेहरबान रहेेंगे। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं, जिन्हें शीतलता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन सूर्य के इस नक्षत्र में आने से उसकी शीतलता कम होती है। इससे गर्मी अपने चरम पर होती है। शुरू में लू, आगजनी और आपदा जैसी स्थितियां बनने की आशंका है।



वर्ष 1999 में नौतपा के दौरान दो मंगलवार और ज्येष्ठ अधिक मास का संयोग बना था। इस बार भी दो मंगलवार रहेंगे। इसके अलावा मिथुन राशि में गुरु, शुक्र और बुध के आने से त्रिग्रही योग भी रहेगा। 30 मई से तेज आंधी और हल्की बारिश की संभावना है, जिससे नौतपा खंडित होगा। आगामी वर्षाकाल में खंडवर्षा के योग भी रहेंगे। 25 से 27 जून तक रेतीली जगहों पर पारा 50 डिग्री तक पहुंचेगा।