Bundi : नालों से गिरती गन्दगी ने बिगाड़ा नवलसागर झील का स्वरूप

नवलसागर झील की वर्तमान हालत देखकर स्थानीय नागरिकों के साथ विदेशी पर्यटक भी विरासत की बेकद्री से निराश है। झील के पानी पर पॉलिथीन, प्लास्टिक बोतलें और पूजा सामग्री तैर रही है। किनारों पर कचरे के ढेर लगे हैं। झील में देवस्थान विभाग से लेकर बालचन्द पाडा के अधिकतर क्षेत्र का, पत्तल दुना स्कूल के ऊपर वाले भाग, सूरज जी का बड़ के पास की गलियां, भुत्या खाळ के ऊपर की गलियां, शुक्ल जी की गली, चौधरी मोहल्ला, नित्यानंद गली, खेड़ा देवी के पास का नाला, मुकुटेश्वर महादेव के पास से नवलसागर में नालों से गन्दगी आ रही है। वहीं इस क्षेत्र में करीब डेढ़ दर्जन पेइंग गेस्ट व होटल भी है, जिनका दूषित पानी भी झील में जाता है। नवल सागर में बरसाती नाले में भी बालचन्द पाडा के तीन नाले जुड़े है , जिसे बंद करने की अभी तक कोई योजना धरातल पर नहीं उतरी है। वहीं नगर परिषद व आरयूआईडीपी गंदे नाले बंद करने का दावा करती है।