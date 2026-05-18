18 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi News: 4 साल के बेटे को बचाने के चक्कर में मां की भी हो गई मौत, अब दोनों का एक साथ हुआ अंतिम संस्कार

Mother-Son Died Together: बूंदी जिले के डाबी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में पानी से भरी खदान में डूबने से मां और 4 वर्षीय बेटे की मौत हो गई। बेटे को बचाने के प्रयास में मां ने भी पानी में छलांग लगा दी, जिससे दोनों की जान चली गई।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Akshita Deora

May 18, 2026

Bundi Mother-Son Death

मृतक मां और बेटे का फाइल फोटो: पत्रिका

Rajasthan News: बूंदी के डाबी थाना क्षेत्र के गुड्डा में पानी से भरी खदान में डूबने से शनिवार शाम को मां और बेटे की मौत हो गई थी। रविवार को डाबी थाना पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। इसके बाद सोमवार को गांव में दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार के दौरान वहां मौजूद सभी परिजनों की आंख नम हो गई और पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया।

बेटे को डूबता देख बचाने पहुंची मां

गौरतलब है कि खातरी शाहबाद जिला बारां निवासी सूरज भील की पत्नी सुनकी बाई (30) अपने चार बच्चों सहित एक पानी से भरी खदान पर कपड़े धोने के लिए गई थी। यहां चारों बच्चों में से खेलते हुए 4 वर्षीय सोनू अचानक पानी में गिर गया। बेटे को पानी में डूबते देख मां सुनकी बाई ने भी बिना देर किए पानी में छलांग लगा दी।

सुनकी बाई को तैरना नहीं आता था जिसके कारण वह और मासूम बेटा सोनू दोनों गहरे पानी में डूब गए। मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया जिसके बाद पति सूरज भील सहित अन्य ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद मां-बेटे को पानी से बाहर निकाला।

दोनों को तत्काल परिजन कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया था। इस दर्दनाक हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर फैल गई। सोमवार को अंतिम संस्कार के दौरान ग्रामीणों की भारी भीड़ मौजूद रही और सभी ने नम आंखों से मां और बेटे को अंतिम विदाई दी।

बाइक डिवाइडर से टकराई, दम्पती घायल

दूसरी घटना में बूंदी के केशवरायपाटन कोटा-दौसा मेगा स्टेट हाइवे पर रविवार को कोटा जाते समय बाइक सवार गामछ के नाले के डिवाइडर से टकरा कर घायल हो गया। जयस्थल गांव के पास स्थित बालदडा गांव निवासी परमानन्द जांगिड़ ( 37) अपनी पत्नी व तीन वर्षीय पुत्री के साथ बाइक से कोटा आवली रोझडी जा रहा था। गामछ में बाईक नाले के डिवाइडर से टकरा गई ।

बाइक चालक परमानन्द घायल हो गया। उसके एक पांव व एक हाथ फेक्चर हो गया, साथ में उनकी पत्नी भी को भी चोटें आई। बीच में बैठी एक 3 साल कि बच्ची उछल कर गड्ढे में गिर गई, लेकिन वह सुरक्षित बच गई। घायलों का कोटा चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।

ये भी पढ़ें

शेखावाटी समाचार: शराब तस्करी का ‘सुपर कॉरिडोर’ बना शेखावाटी…700 किमी का ‘लिकर रूट’
झुंझुनू
Illegal Liquor Network Rajasthan

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 May 2026 08:16 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi News: 4 साल के बेटे को बचाने के चक्कर में मां की भी हो गई मौत, अब दोनों का एक साथ हुआ अंतिम संस्कार

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi News: दर्दनाक हादसा; डंपर की टक्कर से शिक्षक की मौत, स्कूल से घर लौटते समय हुई घटना

Bundi road accident
बूंदी

बूंदी के पहाड़ों पर आई नई मुसीबत, खरपतवार ने बढ़ाई चिंता

Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve
बूंदी

Bundi : तीन माह से कंपाउंडर के भरोसे चल रहा आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

Model Primary Health Centre
बूंदी

Bundi: साहब के आने से 15 मिनट पहले AC चालू…’ 1 महीने में 27000 रुपए का डीजल सिर्फ आने-जाने में हो रहा खर्च

Officers Car
बूंदी

Bundi Accident : बारातियों से भरी पिकअप पलटी, एक की मौत, दूल्हे के पिता सहित आठ घायल

Bundi Accident news
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.