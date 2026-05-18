Bundi News: 4 साल के बेटे को बचाने के चक्कर में मां की भी हो गई मौत, अब दोनों का एक साथ हुआ अंतिम संस्कार

Rajasthan News: बूंदी के डाबी थाना क्षेत्र के गुड्डा में पानी से भरी खदान में डूबने से शनिवार शाम को मां और बेटे की मौत हो गई थी। रविवार को डाबी थाना पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। इसके बाद सोमवार को गांव में दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार के दौरान वहां मौजूद सभी परिजनों की आंख नम हो गई और पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया।