Bundi: साहब के आने से 15 मिनट पहले AC चालू…’ 1 महीने में 27000 रुपए का डीजल सिर्फ आने-जाने में हो रहा खर्च

पश्चिम एशिया में चल रहे वैश्विक संकट के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत की अपील का असर अब राजनेताओं और अधिकारियों पर दिख रहा है। राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले में वाहनों की संख्या कम करके ईंधन बचत को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों के घर से कार्यालय और कार्यालय से घर आने-जाने के समय आधा घंटे पहले गाड़ी स्टार्ट करने से काफी ईंधन खर्च होता है। यदि अधिकारी वर्ग के बाहर निकलते समय ही गाड़ी स्टार्ट की जाए तो अधिक ईंधन की बचत होगी। इसके साथ ही, विभागध्यक्ष सप्ताह में एक दिन 'नो व्हीकल डे' घोषित करके भी इस मुहिम को और अधिक तत्परता से आगे बढ़ा सकते हैं।

डॉ.एन.के.जेतवाल,सेवानिवृत प्राचार्य, कॉलेज शिक्षा