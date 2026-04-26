Rajasthan News : पीएम मोदी के ‘मन की बात’ में ‘राजस्थान’ का ज़िक्र, जानें क्यों ‘गदगद’ हुए सीएम भजनलाल?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' का 133वां एपिसोड आज राजस्थान के लिए खुशियों की नई बयार लेकर आया। रविवार, 26 अप्रैल की सुबह जब प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया, तो उन्होंने राजस्थान की रेत और यहां की हवाओं से पैदा हो रही 'अदृश्य शक्ति' का लोहा माना। प्रधानमंत्री ने न केवल राजस्थान को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में देश का नेतृत्व करने वाला राज्य बताया, बल्कि इसे युवाओं के लिए रोजगार का नया द्वार भी करार दिया।



पीएम के इस संबोधन के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए इसे प्रदेश के भविष्य के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बताया है।