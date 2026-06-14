Jaipur: पीजी-हॉस्टल के लिए हाईटेक सुरक्षा जरूरी, ऐप से की जा सकती है निगरानी

इसी तरह के ऐप को विकसित करने वालों में से एक दुष्यंत यादव का मानना है कि इनसे कई शहरों में बड़ी संख्या में छात्र और नौकरीपेशा युवा किराये पर रहते हैं, लेकिन उनका रिकॉर्ड स्थानीय स्तर पर व्यवस्थित रूप से उपलब्ध नहीं होता। डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध होने से पुलिस और प्रशासन को सत्यापन प्रक्रिया में सुविधा मिल सकती है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या जांच के दौरान जानकारी तेजी से उपलब्ध कराई जा सकती है। AI आधारित रिपोर्टिंग सिस्टम का भी उपयोग किया है। PG संचालकों को occupancy, भुगतान स्थिति, लंबित रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध हो सकती है। कंपनी के अनुसार वर्तमान में देशभर में लगभग 11,378 PG और हॉस्टल इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं।