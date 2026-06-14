जो कभी तुतलाकर बोलता था, आज उसी की आवाज पर फिदा है मेवाड़, जानें रोहित सोनी की सफलता की कहानी

रोहित सोनी आज सोशल मीडिया पर 'आर्मी बॉय रोहित' के नाम से जाना जाता है। भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे रोहित की कहानी संघर्ष, धैर्य और सफलता का ऐसा उदाहरण है जो युवाओं को प्रेरित करता है। रोहित बताते है कि बचपन में उसे स्पष्ट बोलने में परेशानी होती थी। लोग उसे चिढ़ाते थे। कई बार मंच पर बोलने से डरता था। लेकिन, उसने कभी हार नहीं मानी। परिवार की आस्था और स्वयं के निरंतर अभ्यास ने उसमें आत्मविश्वास जगा। धीरे-धीरे कमजोरी पर काम किया और आज वही बोलने की कला उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई।