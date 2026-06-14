14 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

उदयपुर : हल्दीघाटी विजय सार्द्ध चतुःशती समारोह 17 जून को, संघ प्रमुख देंगे उद्बोधन

उदयपुर में 17 जून को हल्दीघाटी विजय सार्द्ध चतुःशती समारोह के तहत महाराणा भूपाल स्टेडियम के गांधी ग्राउंड में राष्ट्र चेतना संकल्प सभा आयोजित होगी, जिसे आरएसएस के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत संबोधित करेंगे।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Mukesh Gaur

Jun 14, 2026

rss cheif mohan bhagwat

file photo

उदयपुर. प्रताप गौरव केन्द्र'राष्ट्रीयतीर्थ' के तत्वावधान में 17 जून को हल्दीघाटी विजय सार्द्धचतुःशती समारोह होगा। महाराणा भूपाल स्टेडियम स्थित गांधी ग्राउंड में सुबह 9.30 बजे होने वाली राष्ट्र चेतना संकल्प सभा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहनराव भागवत संबोधित करेंगे।

वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति के अध्यक्ष प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा ने कहा कि यह आयोजन केवल स्मृति समारोह नहीं, बल्कि राष्ट्र के ऐतिहासिक विमर्श को पुनर्स्थापित करने का अभियान है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर मेवाड़ की स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा की। उन्होंने युद्ध से जुड़े विभिन्न ऐतिहासिक प्रसंगों का उल्लेख करते हुए इसे राष्ट्रधर्म और स्वतंत्रता की रक्षा का महायुद्ध बताया।

प्रताप गौरव केंद्र के निदेशक अनुराग सक्सेना ने बताया कि समारोह के लिए हल्दीघाटी विजय की गौरवगाथा के दो लाख पत्रक छपवाए गए हैं, जिनका वितरण उदयपुर सहित राजस्थान, गुजरात और मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में किया जा रहा है। एक हजार से अधिक संत-महात्माओं, पांच हजार प्रबुद्धजनों और देशभर से 500 से अधिक समाजसेवियों को आमंत्रित किया जा रहा है।

20 से अधिक समितियां जुटीं तैयारियों में

कार्यक्रम संयोजक सीए महावीर चपलोत ने बताया कि आवास, यातायात, मंच, भोजन, सुरक्षा, चिकित्सा और स्वच्छता सहित 20 से अधिक समितियों का गठन किया गया है तथा समन्वय के लिए प्रताप गौरव केंद्र में केंद्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है।

30 हजार लोगों के लिए विशेष व्यवस्थाएं

- दो लाख वर्गफुट क्षेत्र में तीन विशाल डोम बनाए जा रहे हैं, इनमें 20 हजार से अधिक कुर्सियों की व्यवस्था होगी। गर्मी से बचाव के लिए पंखे और मिस्ट सिस्टम लगाए जाएंगे।

- कलाकार मनोहर कलार्थी हल्दीघाटी की मिट्टी से महाराणा प्रताप और डॉ. मोहन भागवत की तस्वीर तैयार कर रहे हैं।

- 15 से 17 जून तक महाराणा भूपाल स्टेडियम में 'मेवाड़ शौर्य प्रदर्शनी' लगाई जाएगी, इसमें मेवाड़ के वीरों और वीरांगनाओं के इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा।

- बाहर से आने वाले लोगों के लिए 25 हजार से अधिक भोजन पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। एम्बुलेंस, चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ सहित विशेष चिकित्सा टीम तैनात रहेगी।

- विद्या भवन, फतह स्कूल और फील्ड क्लब परिसर में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पार्किंग स्थल से समारोह स्थल तक आगंतुकों के लिए ई-रिक्शा सेवा उपलब्ध रहेगी तथा विभिन्न स्थानों पर शीतल पेयजल की व्यवस्था भी की जाएगी।

- समारोह को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। अतिथियों के लिए मिट्टी आधारित सामग्री के उपयोग पर विशेष जोर दिया जाएगा।

उदयपुर : झीलों की नगरी पर ‘ओवरटूरिज्म’ का बोझ; अंधाधुंध कट रहे पहाड़, पानी में घुल रहा प्रदूषण

ये भी पढ़ें
over tourism in udaipur

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Jun 2026 05:52 pm

Published on:

14 Jun 2026 05:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / उदयपुर : हल्दीघाटी विजय सार्द्ध चतुःशती समारोह 17 जून को, संघ प्रमुख देंगे उद्बोधन

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जो कभी तुतलाकर बोलता था, आज उसी की आवाज पर फिदा है मेवाड़, जानें रोहित सोनी की सफलता की कहानी

Rohit Soni Army Boy
उदयपुर

उदयपुर : झीलों की नगरी पर ‘ओवरटूरिज्म’ का बोझ; अंधाधुंध कट रहे पहाड़, पानी में घुल रहा प्रदूषण

over tourism in udaipur
उदयपुर

उदयपुर में हुआ टैक्स मंथन: ‘नए आयकर कानून में सेक्शन का शरीर बदला है आत्मा नहीं, सोने से पहले अपने आप को अपडेट करें सीए

tax seminar at udaipur
उदयपुर

उदयपुर : कभी पालने में थे बीमार, अब विदेशों में मिल रहा मां-बाप का प्यार

kids adopt abrod
उदयपुर

उदयपुर : 1 लीटर तेल में खत्म पैकिंग की चाल, घी में अब भी बरकरार

oil and packing of ghee
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.