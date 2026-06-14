उदयपुर : हल्दीघाटी विजय सार्द्ध चतुःशती समारोह 17 जून को, संघ प्रमुख देंगे उद्बोधन

वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति के अध्यक्ष प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा ने कहा कि यह आयोजन केवल स्मृति समारोह नहीं, बल्कि राष्ट्र के ऐतिहासिक विमर्श को पुनर्स्थापित करने का अभियान है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर मेवाड़ की स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा की। उन्होंने युद्ध से जुड़े विभिन्न ऐतिहासिक प्रसंगों का उल्लेख करते हुए इसे राष्ट्रधर्म और स्वतंत्रता की रक्षा का महायुद्ध बताया।