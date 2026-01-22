22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ओपिनियन

संपादकीय: सोशल मीडिया की सलाह और जीवन का जोखिम

सबसे बड़ी समस्या यह है कि सोशल मीडिया पर सामग्री डालने वाले व्यक्ति की योग्यता, मंशा और जिम्मेदारी तय नहीं होती। कोई भी खुद को फिटनेस एक्सपर्ट, न्यूट्रिशनिस्ट या आयुर्वेदाचार्य घोषित कर देता है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

ANUJ SHARMA

Jan 22, 2026

तमिलनाडु के मदुरै की 19 वर्षीय युवती कलैयारसी की मौत ने एक बार फिर समाज को झकझोर कर रख दिया है। स्लिम होने की चाह में उसने यूट्यूब पर देखी गई एक दवा का सेवन किया, जो जानलेवा साबित हुई। यह घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि उस खतरनाक प्रवृत्ति की चेतावनी है, जिसमें युवा पीढ़ी बिना जांच-परख सोशल मीडिया की सलाह पर आंख मूंदकर भरोसा कर रही है। आज सोशल मीडिया केवल मनोरंजन या संवाद का माध्यम नहीं रह गया है। यह स्वास्थ्य, सौंदर्य, फिटनेस, निवेश और यहां तक कि मानसिक समस्याओं के समाधान का तथाकथित मंच बन चुका है।

कुछ मिनटों की वीडियो या आकर्षक रील में 100 फीसदी रिजल्ट का दावा किया जाता है, और युवा वर्ग उसे सच मान लेता है। कलैयारसी का मामला इसी अंधविश्वास और जल्दबाजी का दर्दनाक परिणाम है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि सोशल मीडिया पर सामग्री डालने वाले व्यक्ति की योग्यता, मंशा और जिम्मेदारी तय नहीं होती। कोई भी खुद को फिटनेस एक्सपर्ट, न्यूट्रिशनिस्ट या आयुर्वेदाचार्य घोषित कर देता है। दवाओं, सप्लीमेंट्स और घरेलू नुस्खों को चमत्कारी बताकर प्रचारित किया जाता है, जबकि उनके दुष्प्रभाव, वैज्ञानिक प्रमाण और व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थितियों की कोई चर्चा नहीं होती। ऐसे में एक गलत सलाह सीधे जीवन पर भारी पड़ सकती है। वहीं युवा भी स्लिम, फिट और परफेक्ट दिखने की सामाजिक होड़ में त्वरित समाधान चाहते हैं। मेहनत, समय और चिकित्सकीय सलाह की जगह शॉर्टकट को चुना जाता है। सोशल मीडिया इसी कमजोरी का फायदा उठाता है।

इस पूरे परिदृश्य में सोशल मीडिया के नियमन की कमी भी एक बड़ा कारण है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वास्थ्य संबंधी सामग्री की कोई सख्त निगरानी नहीं है। भ्रामक विज्ञापन, अप्रमाणित दवाएं और झूठे दावे खुलेआम प्रसारित होते हैं। जब कोई हादसा होता है, तब जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो जाता है। न कंटेंट क्रिएटर पर सीधी जवाबदेही होती है, न प्लेटफॉर्म पर ठोस कार्रवाई। हालांकि, इसके लिए हम खुद भी जिम्मेदार है। किसी भी दवा या उपचार से पहले डॉक्टर से परामर्श अनिवार्य होना चाहिए। सोशल मीडिया पर मिली जानकारी को अंतिम सत्य मानने के बजाय उसे अन्य माध्यमों से जांचना जरूरी है। विश्वसनीय स्रोत, प्रमाणित विशेषज्ञ और वैज्ञानिक तथ्यों पर भरोसा करना ही सुरक्षित रास्ता है। ऐसे मामलों में शिक्षा संस्थानों और परिवारों की भूमिका भी अहम है। युवाओं को डिजिटल साक्षरता सिखानी होगी, यह समझाने की जरूरत है कि हर ऑनलाइन जानकारी सही नहीं होती। उन्हें यह भी बताना होगा कि स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी फैसला प्रयोग का विषय नहीं है। इस घटना को एक चेतावनी माना जाना चाहिए। सोशल मीडिया का उपयोग करें, लेकिन सावधानी, विवेक और जिम्मेदारी के साथ। क्योंकि एक क्लिक, एक वीडियो या एक गलत सलाह, किसी की जिंदगी खत्म कर सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

22 Jan 2026 12:42 pm

Published on:

22 Jan 2026 12:41 pm

Hindi News / Opinion / संपादकीय: सोशल मीडिया की सलाह और जीवन का जोखिम

बड़ी खबरें

View All

ओपिनियन

ट्रेंडिंग

देश की एक राष्ट्रीयता हो और एक ही नागरिकता

ओपिनियन

प्रसंगवश: धूल-गड्ढों में धूमिल हो रहे स्मार्ट सिटी के सपने

rajasthan new map
ओपिनियन

महाशक्तियों को प्रतिस्पर्धा से पहले समझदारी दिखानी होगी

ओपिनियन

गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था: कम महंगाई और तेज विकास में छिपे जोखिम

ओपिनियन

आपकी बात: बच्चों को मोबाइल गेमिंग से दूर रखने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.