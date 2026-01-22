संपादकीय: सोशल मीडिया की सलाह और जीवन का जोखिम

इस पूरे परिदृश्य में सोशल मीडिया के नियमन की कमी भी एक बड़ा कारण है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वास्थ्य संबंधी सामग्री की कोई सख्त निगरानी नहीं है। भ्रामक विज्ञापन, अप्रमाणित दवाएं और झूठे दावे खुलेआम प्रसारित होते हैं। जब कोई हादसा होता है, तब जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो जाता है। न कंटेंट क्रिएटर पर सीधी जवाबदेही होती है, न प्लेटफॉर्म पर ठोस कार्रवाई। हालांकि, इसके लिए हम खुद भी जिम्मेदार है। किसी भी दवा या उपचार से पहले डॉक्टर से परामर्श अनिवार्य होना चाहिए। सोशल मीडिया पर मिली जानकारी को अंतिम सत्य मानने के बजाय उसे अन्य माध्यमों से जांचना जरूरी है। विश्वसनीय स्रोत, प्रमाणित विशेषज्ञ और वैज्ञानिक तथ्यों पर भरोसा करना ही सुरक्षित रास्ता है। ऐसे मामलों में शिक्षा संस्थानों और परिवारों की भूमिका भी अहम है। युवाओं को डिजिटल साक्षरता सिखानी होगी, यह समझाने की जरूरत है कि हर ऑनलाइन जानकारी सही नहीं होती। उन्हें यह भी बताना होगा कि स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी फैसला प्रयोग का विषय नहीं है। इस घटना को एक चेतावनी माना जाना चाहिए। सोशल मीडिया का उपयोग करें, लेकिन सावधानी, विवेक और जिम्मेदारी के साथ। क्योंकि एक क्लिक, एक वीडियो या एक गलत सलाह, किसी की जिंदगी खत्म कर सकती है।