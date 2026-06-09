Success Story: ठेले पर पतासी बेचकर की पढ़ाई, राजस्थान के टिंकू सैनी ने ​हासिल की 2 सरकारी नौकरियां

Rajasthan Success Story: राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट में कोथून रोड पर पंचायत समिति के पास लगे एक ठेले पर लिखा रहता था ‘ एमए बीएड पतासी वाला ’। यह नाम राहगीरों का ध्यान खींचता था और लोग इसके पीछे की कहानी जानने को उत्सुक रहते थे। लेकिन आज उसी ठेले वाले युवक टिंकू सैनी ने राजस्थान शिक्षक भर्ती तृतीय श्रेणी लेवल - 2 परीक्षा में सफलता हासिल कर सरकारी शिक्षक बनने का सपना साकार कर लिया है। टिंकू सैनी के पिता का नाम बिरदीचंद सैनी है। वे केमला की ढाणी के निवासी हैं।