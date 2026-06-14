Jaipur Crime: गर्भवती महिला की हत्या के आरोपित पति और प्रेमिका को जेल भेजा, प्रेम संबंध में बन रही थी रोड़ा

जयपुर/माधोराजपुरा। जयपुर जिले के दोसरा में गत 9 जून को घर से लापता हुई गर्भवती महिला की हत्या के आरोपित महिला के पति व उसकी प्रेमिका को रिमांड अवधि पूरी होने पर रविवार को अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। जहां से दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। माधोराजपुरा थानाधिकारी रणधीर सिंह ने बताया कि प्रेम-प्रसंग के चलते पूर्व निर्धारित योजना के मुताबिक भावना चौधरी पुत्री गणेश जाट ने अपने प्रेमी व मृतका के पति शंकर लाल गुर्जर के सहयोग से शंकर की गर्भवती पत्नी सम्पत गुर्जर की कुल्हाड़ी के पीछे वाले मोटे हिस्से से वार कर हत्या कर दी थी ।