Bundi Accident : बारातियों से भरी पिकअप पलटी, एक की मौत, दूल्हे के पिता सहित आठ घायल

Bundi Accident : बूंदी। नैनवां थाना क्षेत्र के बाछोला गांव के पास शुक्रवार दोपहर को बारातियों से भरी पिकअप पलटने से एक जने की मौत हो गई व दूल्हे के पिता सहित आठ बाराती घायल हो गए। घायलों में दो महिलाएं व चार बालक शामिल है। घायलों को मौके से 108 एम्बुलेंस से उपचार के लिए नैनवां उप जिला चिकित्सालय में पहुंचाया। दूल्हे के पिता सहित चार घायलों को रेफर किया है। टोंक जिले के स्यावता गांव से घायल राजेश बागरिया के पुत्र की गुरुवार शाम को करवर थाना क्षेत्र के काकरिया गांव बारात गई थी। गुरुवार रात को शादी के बाद शुक्रवार को बारात वापस अपने गांव लौट रही थी।