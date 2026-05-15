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Rajasthan: नीट परीक्षा रद्द होने का सदमा नहीं झेल पाया कोचिंग छात्र, किया सुसाइड

Sikar NEET student suicide : नीट परीक्षा रद्द होने के बाद सीकर में एक कोचिंग छात्र द्वारा सुसाइड करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार छात्र परीक्षा रद्द होने के बाद से काफी तनाव में था।

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सीकर

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kamlesh sharma

May 15, 2026

Rajasthan Police

राजस्थान पुलिस (फोटो-पत्रिका)

Sikar NEET student suicide : सीकर। नीट परीक्षा रद्द होने के बाद शहर में एक कोचिंग छात्र द्वारा सुसाइड करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार छात्र परीक्षा रद्द होने के बाद से काफी तनाव में था। जानकारी के अनुसार कनिका की ढाणी, गुडागौढ़जी निवासी नीट छात्र प्रदीप माहिच पुत्र राजेश माहिच ने आत्महत्या कर ली। परिजनों ने बताया कि वह लंबे समय से नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था और परीक्षा रद्द होने की सूचना मिलने के बाद से ही तनाव में था।

घटना के बाद परिजन छात्र को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का सामने आया है, हालांकि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। छात्र के परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है।

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Updated on:

15 May 2026 05:49 pm

Published on:

15 May 2026 05:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Rajasthan: नीट परीक्षा रद्द होने का सदमा नहीं झेल पाया कोचिंग छात्र, किया सुसाइड

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