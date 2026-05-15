Rajasthan: नीट परीक्षा रद्द होने का सदमा नहीं झेल पाया कोचिंग छात्र, किया सुसाइड

Sikar NEET student suicide : सीकर। नीट परीक्षा रद्द होने के बाद शहर में एक कोचिंग छात्र द्वारा सुसाइड करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार छात्र परीक्षा रद्द होने के बाद से काफी तनाव में था। जानकारी के अनुसार कनिका की ढाणी, गुडागौढ़जी निवासी नीट छात्र प्रदीप माहिच पुत्र राजेश माहिच ने आत्महत्या कर ली। परिजनों ने बताया कि वह लंबे समय से नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था और परीक्षा रद्द होने की सूचना मिलने के बाद से ही तनाव में था।