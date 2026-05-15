15 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

NEET रद्द होते ही ‘मिनी कोटा’ सीकर में आए हजारों पुराने विद्यार्थी, नहीं मिल रहे कमरे

नीट (यूजी) 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद विद्यार्थी फिर से सीकर पहुंचने लगे हैं। कोचिंग संस्थानों ने भी पुराने विद्यार्थियों के लिए टेस्ट सीरीज, डाउट काउंटर और विशेष डाउट क्लासेज शुरू कर दी हैं, ताकि कम समय में उनकी तैयारी को दोबारा रफ्तार दी जा सके।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Santosh Trivedi

May 15, 2026

no room in sikar for neet aspirants

सीकर। नीट (यूजी) 2026 की 3 मई को आयोजित हुई परीक्षा में सीकर जिले के 102 परीक्षा केंद्रों पर 29979 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इनमें से 29600 परीक्षार्थी एग्जाम में बैठे थे और 379 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे थे। नीट रद्द होने के चलते इन छात्र-छात्राओं ने फिर से 'मिनी कोटा' कहे जाने वाले सीकर का रुख कर लिया है। कोचिंग संस्थानों ने पुराने विद्यार्थियों के लिए टेस्ट सीरीज , डाउट काउंटर व डाउट क्लासेज शुरू कर दी है।

वहीं सेल्फ स्टडी के लिए अपने स्कूल्स की लाइब्रेरी खाली करवा ली है। शहर में खाली पड़ी लाइब्रेरियां भी फुल हो गई है। हालांकि विद्यार्थियों को इसके लिए लाइब्रेरी व हॉस्टल्स का अधिक चार्ज देना पड़ रहा है। दूर दराज के जिलों व अन्य राज्यों के बच्चों को भी अभिभावक सीकर उनके पुराने हॉस्टल्स में छोड़ गए हैं। हालांकि कोचिंग्स के हॉस्टल व शहर में पिपराली रोड, नवलगढ़ रोड, राधाकिशनपुरा, घोराणा की ढाणी, संजय रेस्टोरेंट के साथ ही शहर के अन्य क्षेत्रों के हॉस्टलों में बच्चों को सीटें खाली नहीं मिल रही है।

अप्रेल में ही फुल हो चुके थे हॉस्टल

दरअसल इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर, सीबीएई व सीआइएससीई का 10वीं बोर्ड का रिजल्ट अन्य वर्षों की तुलना में जल्दी आ गए। ऐसे में शहर के सभी हॉस्टल्स में अप्रेल माह में ही सीटें फुल हो गई हैं। ऐसे में अब कोचिंग संचालक व हॉस्टल संचालक अपने यहां नीट की तैयारी कर गए बच्चों को उन्हीं हॉस्टल में एडजस्ट कर रहे हैं।

कोचिंग संस्थानों हॉस्टल्स संचालकों ने नीट रद्द होते ही दोबारा से करीब डेढ़ महीने के लिए रहने आने वाले अपने-अपने बच्चों के लिए खाली पड़ी बिल्डिंग, हॉस्टल किराए पर लिए हैं। वहीं छोटे हॉस्टल संचालकों ने अपने हॉस्टल के स्टोर रूम, स्टाफ रूम व को खाली कर बच्चों को एडजस्ट कर रहे हैं। वहीं सिंगल रूम में दो विद्यार्थियों को एडजस्ट कर रहे हैं।

कड़ी मेहनत को कोई लीक नहीं कर सकता

नीट (यूजी) -2026 पेपर लीक मामला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। चंद लोगों के लालच की कीमत उन हज़ारों ईमानदार विद्यार्थियों को चुकानी पड़ रही है, जो यहां अपने सपनों को सींचने आते हैं। इस कठिन समय में जो बच्चे डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि आपकी योग्यता और कड़ी मेहनत को कोई लीक नहीं कर सकता। यह परीक्षा उनकी काबिलियत का अंत नहीं बल्कि धैर्य की एक और परीक्षा है।

अंतिम समय में तनाव कम करने के लिए नई किताबों के बजाय अपने एनसीइआरटी रिवीजन, शॉर्ट नोट्स मॉक टेस्ट पर भरोसा रखें और सोशल मीडिया की अफवाहों से दूर रहकर केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ध्यान दें। अपनी नींद और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि एक शांत दिमाग ही बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। सीकर के विद्यार्थियों की असली पहचान उनका संघर्ष और ईमानदारी है, इसलिए पूरी सकारात्मकता के साथ अपनी "री-रीडिंग" में जुट जाएं-सफलता आपकी मेहनत की ही मोहताज होगी।

  • कृष्ण कुमार सुंडा, विषय विशेषज्ञ, रसायन विज्ञान

ये भी पढ़ें

Rajasthan: नीट परीक्षा रद्द होने से अवसाद में आया छात्र, कमरे में की आत्महत्या, बहन बेसुध, पिता चीख-चीखकर रोए
सीकर
Sikar NEET student suicide

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 May 2026 06:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / NEET रद्द होते ही ‘मिनी कोटा’ सीकर में आए हजारों पुराने विद्यार्थी, नहीं मिल रहे कमरे

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: नीट परीक्षा रद्द होने से अवसाद में आया छात्र, कमरे में की आत्महत्या, बहन बेसुध, पिता चीख-चीखकर रोए

Sikar NEET student suicide
सीकर

NEET Paper Leak Case: परीक्षा से एक दिन पहले तक बिकता रहा पेपर, सामने आया बड़ा ‘खेल’

NEET Paper Leak Case Update
सीकर

खाटूश्यामजी में भीषण सड़क हादसा: कैंपर और सवारी गाड़ी की टक्कर में 23 श्रद्धालु घायल, 7 की हालत नाजुक

Road Accident
सीकर

NEET Paper Leak में कन्सलटेंसी का खेल! इसलिए बढ़ रहा फर्जीवाड़ा; स्टूडेंट्स को हो रहा बड़ा नुकसान

NEET Paper Leak Consultancy Network
सीकर

सीकर की खदान में भूस्खलन होने से बड़ा हादसा, 4 श्रमिक मलबे में दबे, 3 को निकाला; एक की तलाश जारी

Landslide in Mine
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.