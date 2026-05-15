NEET रद्द होते ही ‘मिनी कोटा’ सीकर में आए हजारों पुराने विद्यार्थी, नहीं मिल रहे कमरे

वहीं सेल्फ स्टडी के लिए अपने स्कूल्स की लाइब्रेरी खाली करवा ली है। शहर में खाली पड़ी लाइब्रेरियां भी फुल हो गई है। हालांकि विद्यार्थियों को इसके लिए लाइब्रेरी व हॉस्टल्स का अधिक चार्ज देना पड़ रहा है। दूर दराज के जिलों व अन्य राज्यों के बच्चों को भी अभिभावक सीकर उनके पुराने हॉस्टल्स में छोड़ गए हैं। हालांकि कोचिंग्स के हॉस्टल व शहर में पिपराली रोड, नवलगढ़ रोड, राधाकिशनपुरा, घोराणा की ढाणी, संजय रेस्टोरेंट के साथ ही शहर के अन्य क्षेत्रों के हॉस्टलों में बच्चों को सीटें खाली नहीं मिल रही है।