अब दादा-दादी भी जाएंगे क्लास, राजस्थान में 35 लाख लोगों को साक्षर बनाने की तैयारी

Rajasthan News: राजस्थान में आने वाले दिनों में अब दादा-दादी की उम्र वाले लोग भी पढ़ाई करते हुए नजर आएंगे। 15 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के 35 लाख असाक्षरों को साक्षर बनाने के लिए ’उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम’ शुरू किया जा रहा है। साक्षरता निदेशालय ने इस पहल के लिए राज्य के 33 जिलों को लक्ष्य आवंटित किया है। इनमें 8 लाख 75 हजार पुरुष और 26 लाख 25 हजार महिलाएं शामिल हैं, जिन्हें अक्षर ज्ञान सिखाया जाएगा।