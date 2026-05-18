शेखावाटी समाचार: शराब तस्करी का ‘सुपर कॉरिडोर’ बना शेखावाटी…700 किमी का ‘लिकर रूट’

दरअसल, गुजरात में लंबे समय से शराबबंदी लागू है। वहां शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध होने के कारण तस्करों ने इसे बड़े अवैध कारोबार में बदल दिया है। हरियाणा और पंजाब से शराब लाकर शेखावाटी के रास्ते गुजरात तक पहुंचाई जा रही है। पिछले दो वर्षों में पुलिस और आबकारी विभाग ने कई जगह कार्रवाई कर करोड़ों रुपए की शराब जब्त की, लेकिन तस्करी का नेटवर्क लगातार सक्रिय बना हुआ है। हरियाणा से गुजरात तक शेखावाटी से होकर गुजरने वाले करीब 700 किलोमीटर लंबे इस अवैध नेटवर्क को रोकना पुलिस और आबकारी विभाग के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। भारतमाला और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे का उपयोग भी तस्करी के लिए किया जा रहा है।