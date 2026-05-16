Rajasthan: कर्ज में डूबे युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, लिखा- शेयर बाजार में ठगा गया हूं, घर-जमीन तक बिक गए

झुंझुनूं। शेयर बाजार में निवेश के नाम पर कथित ठगी और लगातार बढ़ते कर्ज के बोझ से परेशान एक युवक ने शनिवार सुबह ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की जेब से तीन पेज का सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उसने कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नोट में करीब डेढ़ करोड़ रुपए की ठगी, मानसिक प्रताड़ना और धमकियां मिलने का उल्लेख किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।