Jhunjhunu Weather: पश्चिमी विक्षोभ का असर, बारिश के बाद 14 जिलों में हीटवेव का रेड-ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

शाम होते-होते कई क्षेत्रों में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी भी हुई। जिला मुख्यालय झुंझुनूं सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में शाम करीब पांच बजे तेज आंधी चली, जिससे धूल के गुबार उठने लगे और लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान शहर के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र स्थित एक रेडियो स्टेशन पर बिजली गिरने से उपकरण जल गए।