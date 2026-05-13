Rajasthan News : राजीव गांधी खेल स्टेडियम पर जमकर तोड़फोड़, ‘बवाल’ के बीच हिरासत में EX-MLA, जानें पूरा मामला?

हिरासत में लिए जाने से पहले पूर्व मंत्री डॉ. राजकुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि यह स्टेडियम उनके कार्यकाल में खिलाड़ियों की सुविधा के लिए बनाया गया था। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया कि जनहित के नाम पर बने खेल मैदान को तोड़ना राजनीति से प्रेरित है। मंगलवार को ही प्रशासन ने शांतिभंग की आशंका में सैकड़ों लोगों को पाबंद कर दिया था, ताकि बुधवार को कार्रवाई में बाधा न आए।