घायलों को सड़क पर देख दौड़े पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा, पहुंचाया अस्पताल, हुई थी कार-बोलेरो की भिड़ंत, करीब एक दर्जन लोग घायल

झुंझुनूं में उदयपुरवाटी थाना इलाके में धौलाखेड़ा बस स्टैंड तिराहे के पास कार और बोलेरो की आमने-सामने भिड़ंत में करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए। हादसे में बाइक सवार दो युवक भी वाहनों की चपेट में आ गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। इस दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा भी रास्ते से गुजर रहे थे। जिन्होंने दर्दनाक हादसा देखा तो गाड़ी रोककर वह भी घायलों की मदद के लिए दौड़े। इस दौरान पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। घायलों को तुरंत उदयपुरवाटी सीएचसी पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल छह लोगों को सीकर रेफर कर दिया गया।