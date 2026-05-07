Shekhawati News: अभावों से जंग, पदकों पर कब्जा: झुंझुनूं की बेटियों का दमदार कमाल

पिलानी की सोनू भालोठिया ने संघर्ष के बाद शानदार वापसी कर यह साबित किया कि हौसला सबसे बड़ी ताकत होता है। मिट्टी के ट्रैक से शुरुआत कर उन्होंने खुद को निखारा, लेकिन तकनीकी अभाव के चलते चोटिल हो गईं। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और लॉन्ग जंप के साथ हेप्टाथलॉन में भी अपनी पहचान बनाई। सोनू अब तक 20 से अधिक पदक जीत चुकी हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना परचम लहरा चुकी हैं।