Rajasthan: जमीन विवाद में बड़े भाई को ट्रैक्टर से कुचला, इलाज के दौरान हुई मौत, परिवार में मचा कोहराम

थानाधिकारी बनवारीलाल यादव ने बताया कि गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे सूचना मिली कि गांव निवासी अजीत यादव ने अपने बड़े भाई अनूप यादव पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। गंभीर रूप से घायल अनूप को पहले पचेरीकलां के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत नाजुक होने पर उसे बुहाना के राजकीय अस्पताल रेफर किया गया। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बुहाना अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और बाद में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया।