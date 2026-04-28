Jhunjhunu News: सोनोग्राफी के लिए भटक रहे मरीज, बीडीके अस्पताल में एक महीने से जांच बंद

झुंझुनूं. बीडीके अस्पताल प्रशासन भले ही बेहतर इलाज के दावे कर रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग नजर आ रही है। अस्पताल में पिछले करीब एक महीने से सोनोग्राफी जांच बंद पड़ी है। रेडियोलॉजिस्ट के पद रिक्त होने के कारण मरीजों को मजबूरन निजी सेंटरों का सहारा लेना पड़ रहा है। अस्पताल में आने वाले मरीजों का कहना है कि चिकित्सक जांच लिखने के बाद साफ कह देते हैं कि यहां सोनोग्राफी नहीं होगी, बाहर से ही करवानी पड़ेगी। इससे मरीजों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ झेलना पड़ रहा है।