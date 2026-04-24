Story of Success: मशरूम खेती से बदली किस्मत, झुंझुनूं के 21 साल के युवक की कहानी कर देगी प्रेरित

वर्ष 2023 के अंत में उसने केवल 20 बैग से शुरुआत की। सफलता मिलने पर धीरे-धीरे इसे बढ़ाकर 100 और फिर 600 बैग तक पहुंचा दिया। संदीप ने बताया कि मशरूम खेती में तापमान और नमी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। करीब 15 दिन में फसल तैयार हो जाती है। ताजा मशरूम को बाजार में बेचा जाता है, जबकि बचा हुआ उत्पादन सुखाकर पाउडर व अन्य उत्पादों में उपयोग किया जाता है।