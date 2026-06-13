Rajasthan: भारतीय सेना के जवान की हार्ट अटैक से मौत, शिमला में थी तैनाती

झुंझुनूं। जिले के चिड़ावा क्षेत्र के निकटवर्ती ओजटू गांव से शनिवार को एक अत्यंत दुखद समाचार सामने आया, जिसमें भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद पर कार्यरत जवान विजयपाल डांगी का अचानक निधन हो गया। उनके निधन की सूचना मिलते ही पूरे गांव और परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। विजयपाल डांगी मौजूदा समय में शिमला में तैनात थे, कुछ दिन पहल ही छुट्टी पर घर आए थे।