राजसमंद: सड़क हादसे में अस्पतालकर्मी की मौत के बाद तनाव, पुलिस पर पथराव

देवगढ़। देवगढ़ के समीप स्थित स्तुति अस्पताल के एक कर्मचारी की सड़क हादसे में मौत के बाद शनिवार को क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। हादसे में लाखागुड़ा निवासी राजू सिंह की मौत से परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। मृतक के परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण अस्पताल के बाहर एकत्रित होकर प्रदर्शन करने लगे तथा प्रशासन से आर्थिक सहायता और उचित मुआवजे की मांग की।