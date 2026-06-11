गेहूं खरीद केंद्र पहुंची जांच टीम, किसानों की शिकायतों की गूंज; रिकॉर्ड खंगालकर लिए बयान

किसानों की ओर से गेहूं खरीद में अनियमितता की शिकायत मिलने पर जिला रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक जय सिंह, सहायक प्रोग्रामर विनोद खटीक, लेखाधिकारी राजेश चौधरी, एफसीआई उदयपुर के प्रबंधक संतोष कुमार मीणा, लेखा अधिकारी सुरजीत सिंह चौधरी सहित अन्य कार्मिकों का दल खरीद केंद्र पहुंचा। अधिकारियों ने खरीद प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों और रिकॉर्ड की विस्तृत जानकारी ली तथा किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। मौके पर मौजूद किसानों ने जांच दल को बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने और मोबाइल पर गेहूं खरीद का संदेश मिलने के बाद भी निर्धारित तिथि पर केंद्र पहुंचने पर खरीद प्रक्रिया में आनाकानी की जाती है। किसानों ने गेहूं की मात्रा को लेकर भी लगातार विवाद और असमंजस की स्थिति बने रहने की बात कही, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।