बीकानेर में रोडवेज कर्मियों पर जानलेवा हमला, सरेआम धारदार हथियार लहराकर की मारपीट

बीकानेर। जिले के लूणकरणसर कस्बे में बस स्टैंड पर उस समय अफरा-तफरी,जब एक निजी ट्रेवल्स से जुड़े युवक ने राजस्थान रोडवेज बस के चालक-परिचालक पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी ने सरेआम धारदार हथियार लहराते हुए रोडवेज स्टाफ के साथ गंभीर मारपीट की। इस दौरान रोड पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। घटना के बाद दोनों ही पक्ष थाने पहुंचे है। बताया जा रहा है कि सवारी और रूट टाइम को लेकर बस चालक आमने-सामने हो गए।