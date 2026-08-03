पंजाब जेल से दुबई तक तार: बीकानेर बॉर्डर पर 50 करोड़ की हेरोइन और विदेशी हथियारों का बड़ा खुलासा

India Pakistan Border Smuggling: बीकानेर: खाजूवाला अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन के जरिए गिराई गई 50 करोड़ रुपए मूल्य की अफगानी हेरोइन और विदेशी हथियारों की खेप की जांच में अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि खेप की एवज में हवाला के माध्यम से दुबई के रास्ते पाकिस्तान तक रकम पहुंचाई गई थी। अब बीकानेर पुलिस, पंजाब पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां मिलकर पाकिस्तान-अफगानिस्तान-दुबई से जुड़े इस नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी हैं।