छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर बीकानेर में फिर NSUI का प्रदर्शन, सड़क पर जलाए टायर; नेशनल हाईवे किया जाम

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव युवाओं को नेतृत्व और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने का माध्यम है। लगातार चुनाव नहीं होने से विद्यार्थियों के अधिकार प्रभावित हो रहे है। छात्रसंघ चुनाव लोकतंत्र की पहली पाठशाला है। इनके माध्यम से विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से चुनाव नहीं कराए जाने से राजस्थान के युवाओं में रोष है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने जल्द छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की घोषणा नहीं की तो एनएसयूआई आंदोलन को और व्यापक स्तर पर ले जाएगी।