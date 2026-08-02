नोखा-बीकानेर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा: बस और कैंपर की भिड़ंत में 1 की मौत, 8 टोल कर्मचारी घायल

किशोर सुथार (नोखा), लकी गुर्जर, मदनगिरी (बीकासर), कुलदीप, अनिल मीणा (दरीबा), अभिषेक (नीम का थाना), सुरजीत और ओम सिद्दी।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटाकर यातायात सुचारू कराया। पुलिस ने मृतक गोपाल के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसा किस वजह से हुआ, क्या चालक को झपकी आई थी या तेज रफ्तार वजह थी? फिलहाल, पुलिस इन सभी पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही है।