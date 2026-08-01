Rajasthan: दिन में बाइक पर करता रेकी, रात को सरिए से तोड़ता ताला, वारदातों को अकेले अंजाम देने वाला शातिर चोर गिरफ्तार

बीकानेर जिले के नोखा शहर आधा दर्जन दुकानों में हुई चोरियों की वारदातों का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए शातिर चोर खुमाराम पुत्र धर्माराम जाट निवासी साधासर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पूछताछ में नोखा सहित बीकानेर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में करीब एक दर्जन चोरी और नकबजनी की वारदातें करना स्वीकार किया है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी सात प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस उससे पूछताछ कर अन्य वारदातों का खुलासा करने में जुटी है। थानाधिकारी गोविंद सिंह चारण के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने कार्रवाई कर आरोपी को गंगापुरा कोलायत से गिरफ्तार किया।