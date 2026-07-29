सुविधाओं से महरूम प्राइवेट बस स्टैंड, धूप-प्यास और अव्यवस्था के बीच सफर को मजबूर यात्री

रोजाना 40 से 50 बसों का आवागमन

सूरतगढ़-छत्तरगढ़ मार्ग स्थित इस अस्थायी निजी बस स्टैंड से प्रतिदिन 40 से 50 निजी बसों का संचालन होता है। यहां से बीकानेर, सूरतगढ़, बज्जू, लूणकरनसर, सरदारशहर और खाजूवाला सहित विभिन्न स्थानों के लिए बसें उपलब्ध रहती हैं। प्रतिदिन बड़ी संख्या में विद्यार्थी, कर्मचारी, किसान, व्यापारी और अन्य यात्री यहां से सफर करते हैं। इसके बावजूद यात्रियों की सुविधा के अनुरूप आधारभूत व्यवस्थाएं विकसित नहीं की गई हैं। यात्रियों का कहना है कि बसों के इंतजार के दौरान बैठने के लिए पर्याप्त बेंच या शेड नहीं होने के कारण लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है। वहीं बसों के अव्यवस्थित तरीके से खड़े होने के कारण दिन में कई बार यातायात बाधित होता है, जिससे दुर्घटना की आशंका भी रहती है।