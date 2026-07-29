29 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बीकानेर

बीकानेर: मरा हुआ आदमी खुद आया जमीन बेचने! रजिस्ट्री ऑफिस में असली वारिसों को देख उड़े अफसरों के होश, जानें फिर क्या हुआ?

बीकानेर के खाजूवाला तहसील कार्यालय में मृत खातेदार की जगह फर्जी व्यक्ति आधार और पैन कार्ड के जरिए जमीन की रजिस्ट्री कराने पहुंच गया। दस्तावेजों की जांच में फर्जीवाड़ा पकड़ में आने पर प्रक्रिया रोक दी गई। तहसीलदार की रिपोर्ट पर पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Arvind Rao

Jul 29, 2026

khajuwala bikaner land registry scam

बीकानेर के खाजूवाला में मरा हुआ आदमी खुद आया जमीन बेचने! (फोटो-एआई)

खाजूवाला (बीकानेर): राजस्थान के बीकानेर जिले की खाजूवाला तहसील कार्यालय से फर्जीवाड़े का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मृत व्यक्ति की जगह फर्जी इंसान को खड़ा करके और कूटरचित आधार व पैन कार्ड के जरिए जमीन की रजिस्ट्री कराने की कोशिश की गई। तहसील प्रशासन की सतर्कता और मृतक के असली परिजनों की आपत्ति के बाद इस साजिश का भंडाफोड़ हुआ।

27 जुलाई की शाम को दी गई थी बैनामा पंजीयन की अर्जी

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना 27 जुलाई की शाम करीब 4:30 बजे की है। खाजूवाला तहसील कार्यालय में चक 6 बीजीएम (6 BGM) स्थित भूमि से संबंधित दो बैनामा पंजीयन (रजिस्ट्री) के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। पेश किए गए दस्तावेजों में भूमि विक्रेता के रूप में 'दानाराम' का नाम दर्ज था।

असली वारिसों की आपत्ति से रुका मामला

रजिस्ट्री की प्रक्रिया चल ही रही थी कि तभी जमीन के असली खातेदार दानाराम के परिजन तहसील कार्यालय पहुंचे और उन्होंने तुरंत आपत्ति जताई। परिजनों ने तहसील अधिकारियों को बताया कि कार्यालय में मौजूद व्यक्ति असली दानाराम नहीं है। उन्होंने खुलासा किया कि भूमि के वास्तविक खातेदार दानाराम की तो काफी समय पहले ही मृत्यु हो चुकी है और उनकी जगह किसी 'नकली' व्यक्ति को खड़ा किया गया है।

जांच में पकड़ में आया फर्जीवाड़ा

परिजनों की गंभीर आपत्ति के बाद तहसील प्रशासन ने तुरंत रजिस्ट्री की प्रक्रिया रोक दी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तहसीलदार एवं उप पंजीयक हरिश कुमार टाक ने पेश किए गए दस्तावेजों की गहनता से जांच करवाई।

प्राथमिक जांच में सामने आया कि संबंधित व्यक्ति का आधार कार्ड और पैन कार्ड पूरी तरह फर्जी था। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि तहसील क्षेत्र में संबंधित फर्जी व्यक्ति के नाम कोई भूमि दर्ज ही नहीं थी।

5 लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

पूरे प्रकरण को संदिग्ध और गंभीर मानते हुए तहसीलदार ने खाजूवाला थाना पुलिस में औपचारिक रिपोर्ट दी। तहसीलदार की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने फर्जी दानाराम, जमीन खरीदार वेद प्रकाश, गवाह राजूराम व अन्नाराम तथा अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ आपसी मिलीभगत से धोखाधड़ी करने और फर्जी दस्तावेज तैयार करने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई और जांच शुरू कर दी है।

गुरुग्राम की फैक्ट्री में शुरू हुई मोहब्बत, बांदीकुई में खत्म: प्रेम विवाह के 90 दिन बाद की आत्महत्या

ये भी पढ़ें
Dausa Woman Dies by Suicide

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Jul 2026 02:07 pm

Published on:

29 Jul 2026 02:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / बीकानेर: मरा हुआ आदमी खुद आया जमीन बेचने! रजिस्ट्री ऑफिस में असली वारिसों को देख उड़े अफसरों के होश, जानें फिर क्या हुआ?

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बीकानेर के हर स्कूल से पांच नवाचारी विद्यार्थियों का नामांकन अनिवार्य

शिक्षा विभाग
बीकानेर

तीन दशक बाद शिष्यों ने किया गुरु का अभिनंदन, जीवंत हुई गुरु-शिष्य परंपरा

अंक एवं अंग ज्योतिष डाॅ. कुमार गणेश का किया सम्मान
बीकानेर

किताबों से निकलकर बच्चों ने नापी शहर की गंदगी, बाजार का खोला ‘स्वच्छता सच’

सर्वे के दौरान विद्यार्थी 
बीकानेर

राजस्थान में ‘छात्रसंघ चुनाव’ की मांग पर नेशनल हाइवे पर उतरे NSUI कार्यकर्ता, पुलिस से झड़प- जमकर हुआ हंगामा

Bikaner NSUI Protest for Student Union Elections Leads to Highway Blockade
बीकानेर

बीकानेर का अनिल कैसे बना PAK गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग का मोहरा? ATS ने दबोचा, एक्टिवेट करके देता था भारतीय SIM

ATS Arrests Bikaner Man for Activating Indian SIM for PAK Gangster Shahzad Bhatti Gang
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.