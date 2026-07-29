बीकानेर: मरा हुआ आदमी खुद आया जमीन बेचने! रजिस्ट्री ऑफिस में असली वारिसों को देख उड़े अफसरों के होश, जानें फिर क्या हुआ?

पूरे प्रकरण को संदिग्ध और गंभीर मानते हुए तहसीलदार ने खाजूवाला थाना पुलिस में औपचारिक रिपोर्ट दी। तहसीलदार की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने फर्जी दानाराम, जमीन खरीदार वेद प्रकाश, गवाह राजूराम व अन्नाराम तथा अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ आपसी मिलीभगत से धोखाधड़ी करने और फर्जी दस्तावेज तैयार करने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई और जांच शुरू कर दी है।